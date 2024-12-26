Suriye'de yeni yönetime bağlı güçler, Tartus şehri Khirbet al-Ma'zah köyünde saklanan Esad rejimi komutanı Muhammed Kanjo Hassan'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon sürerken devrik rejim unsurlarının, yeni yönetime bağlı güçlere kurduğu pusuda 14 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." diye konuştu.

"ESAD KOMUTANI ÖLDÜ" İDDİASI

Sednaya Hapishanesi'nde görev yapan, binlerce Suriyelinin öldürülmesinden sorumlu olan Hassan'ın operasyon sırasında öldüğü iddia edildi.

İddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tartus kırsalında yer alan Khirbet al-Ma'zah köyü Esad rejimi askerlerinin saklandığı en önemli bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

TARTUS'TA DEVRİK REJİM GÜÇLERİNE YÖNELİK OPERASYON BAŞLATILDI

Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansından (SANA) yapılan açıklamada, Tartus ilinde Askeri Operasyonlar İdaresinin, İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle devrik rejim unsurlarına yönelik operasyon başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, toplumsal barış ve istikrarı sağlamak amacıyla başlatılan operasyon kapsamında devrik rejim grupları mensuplarının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

MUHAMMED KANJO HASSAN KİMDİR?

Muhammed Kanjo Hassan, kıyı Tartus Eyaletinin Dreikish ilçesi Khirbet al-Mezeh köyünde doğdu. Hasan, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra askeri yargıya katıldığı Suriye ordusuna kaydoldu ve askeri saha mahkemesi savcısı olarak atanana kadar çeşitli rütbelerde yükseldi.

Askeri mahkemelerde savcı olan Kanjo Hassan binlerce ölüm cezası, müebbet hapis cezası ve uzun süreli hapis cezası vermekten sorumlu.

Kanjo Hassan'ın askeri mahkemedeki görevi sırasında tutukluların ailelerinden haraç alarak onlardan para almak ve bu süreçte küçük bir servet biriktirmekle suçlanıyor.

Hassan, rejime olan mutlak sadakati nedeniyle, tümgeneral rütbesine terfi ettirildi ve Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Adalet Dairesi Başkanlığı'na atandı.

Kanjo Hassan, tutuklulara verilen tüm idam kararlarının yanı sıra, gözaltındaki kişilere haksız yere verilen binlerce idam cezasının da doğrudan sorumlusu.

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