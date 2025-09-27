İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

Devrik rejim lideri Esed hakkında tutuklama kararı

Suriye'de 2011 yılından bu yana katliamlara öncülük eden devrik rejim lideri Beşşar Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 15:18
Devrik rejim lideri Esed hakkında tutuklama kararı
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esed hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.

Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.

