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Dünya

Devrik rejim unsurları pusu kurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de devrik rejim unsurlarının, yeni yönetime bağlı güçlere kurduğu pusuda 14 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Devrik rejim unsurları pusu kurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Suriye'nin Tartus ilinde, devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının, yeni yönetimin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 14 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman'nın, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirtti.

Abdurrahman, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

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