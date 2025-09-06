Devrik rejimin alı koyduğu ABD'li gazetecinin tutulduğu yer görüntülendi

Suriye iç savaşının başladığı dönemde sahadaki gelişmeleri takip etmek üzere Suriye'ye gelerek Ağustos 2012'de Şam kırsalında devrik rejim unsurlarınca alıkoyulan serbest gazeteci Tice'tan o tarihten sonra haber alınamadı.

ABD yönetimi ve uluslararası basın kuruluşları uzun yıllar Tice'ın serbest bırakılması için çağrılarını sürdürmesine rağmen devrik rejim güçleri, Tice'ın kendileri tarafından tutulmadığını ve nerede olduğuna dair bilgilerinin olmadığını savundu.

AA muhabirlerinin Suriyeli güvenlik güçlerinden elde ettiği bilgiye göre Tice, Şam'da rejime bağlı 4. Tümen'e ait karargahlardan birinde, Şam'ın kuzeybatısındaki Kasyun Dağı'nda tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Söz konusu karargah, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in kontrolünde bulunan 4. Tümen'in özel güvenlik bölgesi içinde yer alıyor.

AA'nın çektiği görüntülerde Tice'in tutulduğu yerin kulübeyi andıran tek kişilik hücre olduğu görülüyor.