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Dünya

Devrik rejimin muhbiri yakayı ele verdi

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejime bağlı 'Halk Komiteleri' milisleri adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Rıfaat el-Amudi'nin Dera ilinde yakalandığını duyurdu.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 14:28 - Güncelleme:
Devrik rejimin muhbiri yakayı ele verdi
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İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, hakkında arama kararı olan Amudi'nin, eski rejim döneminde güvenlik birimleriyle işbirliği yaptığı ve çok sayıda kişinin tutuklanması ile zorla kaybedilmesi olaylarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada, ilk soruşturma bulgularına göre Amudi'nin, devrik rejimin Askeri Güvenlik Şube Başkanı Tuğgeneral Vefik Nasır adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Amudi'nin aranan kişileri güvenlik birimlerine teslim ettiği daha sonra ailelerinden yüksek miktarlarda para talep ederek serbest bırakılacakları yönünde gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunduğu kaydedildi.

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