Devrik rejimin muhbiri yakayı ele verdi

İçişleri Bakanlığının Telegram kanalından yapılan açıklamada, hakkında arama kararı olan Amudi'nin, eski rejim döneminde güvenlik birimleriyle işbirliği yaptığı ve çok sayıda kişinin tutuklanması ile zorla kaybedilmesi olaylarına karıştığı belirtildi.

Açıklamada, ilk soruşturma bulgularına göre Amudi'nin, devrik rejimin Askeri Güvenlik Şube Başkanı Tuğgeneral Vefik Nasır adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Amudi'nin aranan kişileri güvenlik birimlerine teslim ettiği daha sonra ailelerinden yüksek miktarlarda para talep ederek serbest bırakılacakları yönünde gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunduğu kaydedildi.

