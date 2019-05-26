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Devrim Muhafızları: ABD ile müzakere şeytanla müzakereye benzer

Devrim Muhafızları komutanlarından Ali Fadavi, 'Amerika ile müzakere şeytanla müzakere yapmaya benzer.' dedi.

  • star.com.tr
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İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Amiral Ali Fadavi, İran ile ABD arasındaki gerginlik ve müzakere tavziyeleri ile ilgili, ''ABD ile konuşmak şeytanla konuşmak gibidir. Ve Kur'an'da da belirtildiği gibi, Şeytan'la müzakere meyve vermez.'' dedi
 
ABD'nin bölgede tarihin en zayıf askeri gücüne sahip olduğunu söyleyen Fadavi, ABD'nin en büyük müttefiki Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki etkisinin yıllar içinde giderek azaldığını belirtti.
 
Pentagon, Basra Körfezi yakınına USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yanı sıra, bölgeye Patriot füzeleri, B-52 bombardıman ve F-15 savaş uçakları gönderdi.
 
İran Deniz Kuvvetleri ise bir çatışma çıkması durumunda Amerikan gemilerini hedef almaya hazır olduğunu duyurmuştu.
 

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