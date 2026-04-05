Devrimden sonra ilk ziyaret... Zelenski, Suriye'de Şara ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Gıda güvenliğinden askeri deneyim paylaşımına, enerji işbirliğinden Rusya-Ukrayna savaşına kadar geniş bir gündemin ele alındığı zirve, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılımıyla bölgesel boyut kazandı.

ZELENSKİ VE ŞARA'DAN GÜVENLİK VE KALKINMA ANLAŞMASI

Zelenski, Şara ile Şam'da yaptığı görüşmenin ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye ile toplumların güvenliğini artırma ve kalkınma fırsatlarını genişletme yönünde birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Bölgedeki mevcut durumu ve iyileştirme ihtimallerini de ele aldıklarını aktaran Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşına ilişkin gelişmelerin de görüşmede gündeme geldiğini, bu konuda verilen destekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

ASKERİ DENEYİM PAYLAŞIMI VE GIDA TEDARİKİ MASADA

Zelenski, askeri ve güvenlik alanında deneyim paylaşımına büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, Suriye tarafının Ukrayna halkına yönelik saygı ifadeleri için teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'nın gıda tedarikinde üstlendiği güvenilir rolün de gündeme geldiğini kaydeden Zelenski, bölge genelinde gıda güvenliğini güçlendirmeye yönelik ortak fırsatların ele alındığını bildirdi.

Suriye'nin karşı karşıya olduğu enerji ve altyapı sorunlarının da ele alındığını belirten Zelenski, Ukrayna'nın bu alanlarda işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

BAKAN FİDAN DA ZİRVEDE YER ALDI

Suriye Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda yer aldığı belirtildi.

Tarafların ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin artırılması konularını ele aldığı görüşmede, uluslararası gerilimler ışığında gıda tedarik hatlarının güvenliğinin sağlanmasının öneminin de vurgulandığı kaydedildi.