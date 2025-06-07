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Dünya

''Devrimin beşiği''ne ilk ziyaret! Ahmed Şara böyle karşılandı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 'Devrimin beşiği' Dera'ya gerçekleştirdiği ilk ziyarette halk tarafından coşkuyla karşılandı.

IHA7 Haziran 2025 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
''Devrimin beşiği''ne ilk ziyaret! Ahmed Şara böyle karşılandı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Aralık ayında Esad rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez Dera şehrine geldi.

Şara, Hz. Ömer Camii'ni ziyaret etti. Şara camide Suriyeliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Esad rejiminden sonra ilk kez Kurban Bayramı'nı özgürce geçiren Suriyeliler, Şara'ya yoğun ilgi gösterdi.

Şara ziyareti kapsamında yerel yetkililerle de bir araya geldi.

Dera, 18 Mart 2011'de Beşar Esad yönetimine karşı ilk halk protestolarının başladığı yer olması nedeniyle "devrimin beşiği" olarak biliniyor.

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