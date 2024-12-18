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Dünya

Deyrizor Askeri Havaalanı çevresine saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Baas rejimini deviren gruplara destek veren aşiret güçlerinin kontrolündeki bölgede yer alan Deyrizor Askeri Havaalanı çevresine kimliği belirsiz uçaklar tarafından saldırı düzenlendi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Deyrizor Askeri Havaalanı çevresine saldırı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz uçaklar, Deyrizor Askeri Havaalanı çevresine saldırı gerçekleştirdi.

Hava saldırısının yapıldığı alanda askeri radarların yer aldığı ifade ediliyor.

Deyrizor'un il merkezi ile Fırat'ın batısında yer alan toprakları, Baas rejimini deviren gruplara destek veren aşiret güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

-⁠ ⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

  • Deyrizor Askeri Havaalanı
  • suriye
  • hava saldırısı

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