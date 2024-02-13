Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG işgaline karşı ayaklandı

Deyrizor kırsalındaki Granij köyü meydanında toplanan onlarca kişi, terör örgütü PKK/YPG'nin baskılarına son vermesini istedi.

Göstericiler, PKK/YPG'nin bölgede yaşanan yolsuzluklara son vermesini, elektrik, su ve hayvan yem tedarikinin sağlanmasını ve halka yönelik baskıların hafifletilmesini talep etti.

Göstericiler, "Elektrik yaşamın omurgasıdır ancak öldü ve yolsuzluğun mezarlarına gömüldü", "Bölgeyi ötekileştirdiğiniz yeter artık. Biz de diğer bölgeler gibi elektrikten hakkımızı istiyoruz", "Biz sadece tarım ve içme suyu istasyonlarına elektrik istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ ile mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkını yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum bırakıyor.