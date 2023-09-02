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Dünya

Deyrizor'daki Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'ye başkaldırdı

Deyrizor kırsalında Baggara ve Ageydat aşiretlerinin öncülüğündeki aşiretler ile PKK/YPG-SDG mensupları arasındaki silahlı çatışmalar devam ederken, terör örgütünün havanlı saldırıları sonucu 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 17:58 - Güncelleme:
Deyrizor'daki Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'ye başkaldırdı
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Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) tarafından desteklenen PKK/YPG-SDG ile Deyr Ez Zor Askeri Meclisi (DAM) unsurları arasında örgütün hegemonik uygulamaları sebebiyle yaşanan gerilimler, Temmuz 2023 son haftasında silahlı çatışma boyutuna ulaştı. DMUK'un taraflar arasında sükuneti sağlama girişimleri sonucunda çatışmalar, Ağustos'un ilk haftası itibarıyla geçici olarak sonlandı.

Bu kapsamda, taraflar arasındaki gerginlik, Deyr Ez Zor Askeri Meclis Komutanı Abu Havle kod Ahmet El Hubeyl'in PKK/YPG-SDG'nin üst düzey sorumlularından Mazlum Abdi kod Ferhat Abdi Şahin tarafından 27 Ağustos'ta Haseke'ye davet edilmesinin ardından tutuklanması ile tekrar tırmandı. Deyr Ez Zor kırsalında Baggara ve Ageydat aşiretlerinin öncülüğündeki aşiret grupları ile SDG mensupları arasında silahlı çatışmalar yeniden başladı.

Taraflar arasında meydana gelen çatışmalarda iki taraftan da çok sayıda şahıs hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu süreçte örgütün sorunların çözümüne yönelik şiddet yanlısı ve baskılayıcı tavrı ise can kayıplarının artmasına sebebiyet verdi. Olaylar esnasında ABD'nin de terör örgütünü koruyucu tavrı, PKK/YPG-SDG'yi cesaretlendirirken bu durum Arap aşiretler nezdinde de ciddi tepkiye neden oldu.

Sözde DEAŞ ile savaşmak amacıyla silahlandırılan bir diğer terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı olan yapıların, Fırat'ın doğusunda bölge halkına yönelik uyguladığı şiddet endişe verici boyutlara ulaşarak, PKK/YPG-SDG'nin kontrolü altındaki halka yönelik şiddet yanlısı tutumu, örgütün Suriyeli Kürtlerin ve Arapların haklarını temsil etmediği gibi DEAŞ'la mücadelede de etkin bir aktör olamayacağını bir kez daha kanıtlandı.

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG-SDG, Arap aşiretlerine yönelik baskısının yanı sıra Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerdeki saldırılarına da devam ediyor. Bu kapsamda örgüt, uyguladığı politikaların sonucu olarak kontrol altında tuttuğu bölgelerde yaşanan olayların ardından, 1 Eylül'de muhalif bölgelere çok sayıda havan atışı gerçekleştirdi. Saldırılar neticesinde aralarında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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