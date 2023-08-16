İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,079
  • EURO
    29,5043
  • ALTIN
    1646.22
  • BIST100
    7662.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dibeybe: Çatışmaların yeniden başlaması kabul edilemez
Dünya

Dibeybe: Çatışmaların yeniden başlaması kabul edilemez

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Libya'da çatışmaların yeniden başlamasının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade ederek, ülkenin sorumsuzca atılan hiçbir adımı kaldıramayacağı uyarısında bulundu.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Dibeybe: Çatışmaların yeniden başlaması kabul edilemez
ABONE OL

Dibeybe'nin başkent Trablus'taki bazı belediye başkanları ve önde gelen isimlerle görüşmesi sırasında yaptığı açıklamalar, sosyal medya hesabı Facebook'ta "Hükümetimiz" adlı platformda yayınlandı.

Libya'da çatışmaların yeniden başlamasının kabul edilemez bir durum olduğunu kaydeden Dibeybe, ülkenin sorumsuzca atılan hiçbir adımı kaldıramayacağını dile getirdi.

Dibeybe, güvenlik ve istikrarın sürmesi için tüm güvenlik birimleriyle işbirliğinin önemini vurguladı.

Toplantıda ayrıca sosyal ve güvenlik çabalarının birleştirilmesi, geçmişteki çatışmaların yansımalarının ortadan kaldırılması ve tarafları ve nedeni ne olursa olsun benzer çatışmaların yaşanmasının önüne geçilmesi için çalışılması gerektiği konusunda mutabakata varıldı.

- Dün ateşkes sağlanmıştı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında başkentin Ayn Zara bölgesi ve güneyinde geçen pazartesi günü çatışmalar yaşanmıştı.

İki gün süren çatışmaların sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Libya basınında, çatışmanın fitilini, "Rada"nın "444 Tugayı" komutanı Mahmud Hamza'yı alıkoymasının ateşlediği yönünde haberler çıkmıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti dün Mahmud Hamza'nın teslim edilmesinin ardından ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Libya'da ateşkes öncesi yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği duyurulmuştu.

  • Libya
  • çatışmalar
  • Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.