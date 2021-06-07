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Dünya

Dibeybe: Doğu Akdeniz'deki göç sorununu tek başımıza durduramayız

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Akdeniz'deki göç sorununu tek başlarına durduramayacaklarını, bu sorun için Avrupa Birliği (AB) iş birliğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

AA07 Haziran 2021 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 22:12
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Dibeybe, AB İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'u ve AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell'i başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya İçişleri Bakanı Halid Mazin ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Ecdid Matuk Ecdid'in de katıldığı görüşmede, yasa dışı göç, insan kaçakçılığı, bunun terörizm, organ ve insan kaçakçılığı gibi olumsuz sonuçlarıyla mücadelede Libya'nın çabalarını desteklemenin yolları ele alındı.

Dibeybe, Libya'nın bir geçiş ülkesi olarak göç sorununu tek başına durduramayacağını, bu nedenle krizin çözümünde AB ve kaynak ülkelerle gerçekçi bir iş birliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca, göç sorununun farklı çözümler gerektiren hassas bir konu olduğu ve gerçek bir ortaklık kurarak krizi yönetmenin gerekliliği vurgulandı.

Bu kapsamda, kaynak ülkelerde kalkınma projeleri oluşturulması ve Libya'nın Göçle Mücadele Birimi ile Sahil Güvenliği personelinin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için eğitim programlarıyla desteklenmesi gibi çeşitli çözümlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi.

Muammer Kaddafi rejiminin yıkıldığı 2011'den bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sahne olan Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

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