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Dünya

'Diğerleri bize yüz çevirdi' sözleriyle duyurdu: Tek destek çıkan Türkiye oldu

Arap devletlerinin özgürlük için savaşan mücahitlere yüz çevirdiklerini belirten Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Suriyeli İslam alimi Elhasani, 'Bütün Arap devletleri burada savaşan mücahitlere yüz çevirdi. Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye halkına destek veren kendisidir. Suriye'nin kuzeyini ayağa kaldıran ve mazlumlara yardın eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim, muhacir Suriye halkına gösterdikleri ilgiden dolayı. Türk halkından verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Türk halkına kalpten teşekkür ediyoruz.' dedi.

IHA7 Ocak 2025 Salı 15:15 - Güncelleme:
'Diğerleri bize yüz çevirdi' sözleriyle duyurdu: Tek destek çıkan Türkiye oldu
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Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani, Arap devletlerinin özgürlük için savaşan mücahitlere yüz çevirdiklerini belirterek Suriye halkına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve misafirperverlikleri nedeniyle Türk halkına teşekkür etti.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası binlerce insan hayatını kaybetmiş ve yüz binlerce insan Türkiye'ye göç etmişti. Uzun süren savaş sonrası muhalif gruplar, 27 Kasım tarihinde saldırı başlatmış ve 61 yıllık Bas rejimini devirmeyi başarmıştı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Türkiye'de yaşayan binlerce insan tersine göç ile ülkelerine dönmeye devam ederken Suriyeli İslam alimi Abdullaziz Elhatip Elhasani de Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini dile getirdi.

"ÖZGÜR SURİYE'DE ESAD REJİMİ TARAFINDAN BOMBALANAN BİNALAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Esad rejimi tarafından binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Abdullaziz Elhatip Elhasani, "Bugün yeni bir döneme başladık. Suriye halkı Esad rejiminden sonra rahat bir nefes alabildi. Özgür Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan binalar yeninden inşa edilecek. Suriye'de çok uzun yıllar babası ve oğlu tarafından Suriye'de çok kan döküldü. 400 bine yakın şehit verildi, milyonlarca insan yaralandı. İnsanlar, 13 yıl boyunca göç etmek zorunda kaldı" dedi.

Misafirperverlikleri ve Suriye halkına sahip çıktıkları için Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ifade eden Elhasani, "Bütün Arap devletleri burada savaşan mücahitlere yüz çevirdi. Tek destek çıkan ve özgürleşmemizde yanımızda olan tek reis Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye halkına destek veren kendisidir. Suriye'nin kuzeyini ayağa kaldıran ve mazlumlara yardım eden tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkemizden giden Suriye halkına kucak açıp, gidenleri seneler boyunca misafir etti ve şeref duruşu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzattığı elin kıymetini Beşar Esad bilmedi. Esad, uzatılan eli kabul etseydi Suriye halkı buna saygı gösterecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederim, muhacir Suriye halkına gösterdikleri ilgiden dolayı. Türk halkından verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Türk halkına kalpten teşekkür ediyoruz" dedi.

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