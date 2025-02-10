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Dünya

Dikkat çeken analiz: Kürtlerin entegre olduğu tek ülke Türkiye

Emekli diplomat Vahit Özdemir'in İran'daki anıları 'Çarıklı Diplomat' adlı kitapta anlatıldı. Kitapta, 1979 yılında Mahabat'ta Kürt lider Abdurrahman Kasımlo'nun Özdemir'e “Kürtlerin entegre olduğu tek ülke var, o da Türkiye” dediği ifade edildi.

Akşam Gazetesi10 Şubat 2025 Pazartesi 08:23 - Güncelleme:
Dikkat çeken analiz: Kürtlerin entegre olduğu tek ülke Türkiye
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İran'da 1970'li yılların sonlarında görev alan emekli diplomat Vahit Özdemir'in söyleşisi Özlem Pekcan tarafından 'Çarıklı Diplomat' adıyla kitaplaştırıldı. 1979'da Mahabat'ta Kürt lider Abdurrahman Kasımlo ile sohbet ettiğini anlatan Özdemir, Kasımlo'nun kendisine yüksek öğrenim görmek için İstanbul'da bulunduğunu; ancak Beyazıt Üniversitesi'nin önünde Atatürk'e atfedilen 'Türk aleminin en büyük düşmanı kominizmdir' sözünü görünce fikrini değiştirdiğini öne sürüldü.

HER MAKAMIN YOLU AÇIK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sohbet sırasında Kasımlo'nun Kürt soruyla ilgili şöyle konuştuğu aktarıldı: "Kürtlerin entegre olduğu tek ülke var o da Türkiye. Her türlü makam, mevki yolu açık. Bugün beni İran Dışişleri Bakanlığı'na istesem odacı olarak dahi almazlar ama Türkiye'de Kürtler her şey oluyorlar. Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan oluyorlar. Buna rağmen bizim Kürtleri mutlu etmek zor. İnsanların istekleri bitmez. Ben şimdi İran'da muhtariyet (özerklik) istiyorum, bu bizim hakkımız. Ancak Türkiye'deki Kürtlerin bunu istemeleri, mantık dışı."

Emekli diplomat Vahit Özdemir, Akşam Ankara Haber Müdürü Lütfi Kaplan'a imzalı kitap hediye etti.

  • Abdurrahman Kasımlo
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