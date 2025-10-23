Dikkat çeken analiz: Türkiye bölgenin yeniden lideri

Türkiye'nin Gazze savaşını sonlandırılmasında oynadığı aktif rol, dünya medyasının ilgisini çekmeye devam ediyor. Reuters, "Erdoğan, Trump'ın Gazze Anlaşmasını Türkiye İçin Güç Hamlesine Dönüştürdü" başlıklı analizde, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik nüfuzunu artırdığına vurgu yaptı. Analizde, "Başkan Erdoğan, Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes planını kabul ettirerek hem Washington'la ilişkilerini onardı hem de Ortadoğu'da yeniden merkezi bir diplomatik aktör haline geldi" ifadeleri yer aldı.

DİPLOMATİK AKTÖR OLDU

Erdoğan'ın girişimleriyle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğine dikkat çekilen analizde, "Ankara'nın Hamas'la olan yakın ilişkisi, Erdoğan'ın bölgesel nüfuzunu artıran jeopolitik bir avantaja dönüştü. Bu gelişme, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatırken, İsrail'de hoş karşılanmadı. Trump, Erdoğan'ı 'Dünyanın en güçlü liderlerinden biri. Her zaman yanımda' sözleriyle övdü. Türkiye'nin kaybettiği bölgesel liderlik iddiasını yeniden canlandı" denildi. Uzmanlara göre Ankara, bu diplomatik kazanımı kullanarak ABD ile ilişkilerde F-35 satışlarının yeniden başlatılması, S-400 yaptırımlarının kaldırılması ve Suriye'deki güvenlik hedefleri konusunda ilerleme sağlamayı amaçlıyor.

STRATEJİK BİR ZAFER

EDAM Başkanı Sinan Ülgen, "Eğer Trump'ın övgüleri kalıcı bir siyasi desteğe dönüşürse, Türkiye uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çoğunu çözebilir" dedi. Ajans, terör örgütü SDG'nin Suriye ordusuna katılmasını öngören mekanizmanın kurulmasının Ankara için stratejik bir zafer anlamına geldiğini kaydetti.

'BARIŞ PLANININ KAZANANI ANKARA'

Alman Die Zeit gazetesinde Prof. Herfried Münkler tarafından kaleme alınan analizde, "Gazze'deki barış planından sonra Ortadoğu yeniden şekilleniyor ve bu sırada Türkiye kazanıyor" denildi. Türkiye'nin yeni güç dengesi olduğunu vurgulayan Münkler, "Türkiye, etkisini Suriye'nin ötesine, güneye doğru genişletti ve Avrupa'dan uzaklaşarak Ortadoğu'nun yeni hegemonik gücü olma yoluna girdi. Türkiye, bu şekilde Osmanlı döneminde Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar oynadığı role geri dönüyor" dedi.