Dikkat çeken ASALA analizi: Türkiye planları iflas etti

Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı terör saldırısının ardından, terör örgütü ASALA'nın bu saldırıyı üstlendiğine dair haberler servis edilmeye başladı.

Azerbaycan basını, terör örgütü ASALA'nın, Taksim saldırısını neden sahiplenmek istediği konusunu mercek altına aldı.

Analizde, "2016'dan bu yana Türkiye, terörün elini kolunu bağlamıştı. Sakin ve büyük şehirlerde terör saldırıları yaşanmıyordu. Bu, 6 yıllık bir aradan sonra yaşanan ilk olay. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde terör saldırıları olmuyordu." ifadeleri kullanıldı.

ASALA'NIN PROPAGANDASI İFLAS ETTİ



Taksim'deki patlamanın hemen ardından terör saldırısının sorumluluğunu Ermeni ASALA terör örgütü üstlendiği belirtilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

Genel olarak son zamanlarda ASALA'nın yeniden canlanması girişimlerini göz önünde bulundurduğumuzda böyle bir iddianın ifade edilmesi dikkati çekiyor. 1975 yılında kurulan ASALA, geçtiğimiz yüzyılda yeterince ses getiren terör eylemleriyle anılıyor. Esasen Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarına yönelik terör saldırıları düzenleyen örgütün yeniden canlanması bölge ve dünya için ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Terör örgütü, 1991 yılında resmen lağvedildiğini ilan etse de zaman zaman gizli faaliyetlerine dair bilgiler ortaya çıktı. Bununla birlikte, Taksim'deki terör saldırısının ASALA terör örgütü tarafından gerçekleştirilmesi gerçekçi değil. ASALA'nın bu tür provokasyonları yapacak tecrübesi olmasına rağmen bu dönemde terör saldırısı gerçekleştirmek için güç toplaması inandırıcı değil.

ASALA'nın Taksim'deki terörü üstlenmesi propoganda amaçlı. ASALA, bununla hem de canlanması için yeni finansal fırsatları da çekmek istiyor. Kanlı olayın sorumluluğunu ASALA'nın üstlenmesinin ardından Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın PKK/PYD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Bununla Ermeni terör örgütünün "propogandası" iflas etti.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ NE OLACAK?



Türkiye'nin terörün kökünü kazımak ve PYD'ye darbe vurmak için Suriye'de yeni terörle mücadele operasyonu başlatabileceği belirtilen analizde, "Türkiye'nin, Taksim terör saldırısına sessiz kalmayacağı malum. PKK ile mücadele çerçevesinde baskıların artacağı iç terör karşıtı operasyonlarının yoğunlaşacağı biliniyor. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, patlamanın PKK/PYD terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği yönündeki açıklaması da dikkati çekiyor. Dolayısıyla PKK Türkiye'de faaliyet gösterse de PYD Suriye'de faaliyet gösteriyor. Soylu'nun açıklaması, aynı zamanda Ankara'nın, terörün kökünü kazımak ve PYD'ye darbe vurmak için Suriye'de yeni terörle mücadele operasyonu başlatabileceğine de işaret ediyor." denildi.

Star Gazetesi