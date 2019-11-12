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Dikkat çeken ayrıntı! Trump kurşun geçirmez camın arkasında konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Gaziler Günü nedeniyle New York'ta düzenlenen anma törenine katıldı.

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Birleşik Savaş Gazileri Konseyi tarafından Manhattan'daki Madison Square Park'ta düzenlenen tören için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
 
 
Eşi Melania Trump ile törene katılan Trump, güvenlik gerekçesiyle kurşun geçirmez camın ardından katılımcılara seslendi.
 
 
Trump, törendeki konuşmasında, gazilere teşekkür ederek, "Bu şehir sizin varlığınızla şeref duyuyor. Bu millet size sonsuza kadar borçlu." dedi.
 
 
New York'ta düzenlenen Gaziler Günü törenlerine görevde bulunan bir Amerikan Başkanı'nın ilk defa katıldığı kaydedilirken, Trump'ın 1990'lardan bu yana New York Birleşik Savaş Gazileri Konseyini bağışlarla desteklediği belirtildi.
 
 
New York'ta doğup büyüyen Trump, geçen hafta şehrin seçilmiş Demokrat yöneticilerinin kendisine yönelik siyasi davranışlarını gerekçe göstererek sürekli ikametgah kaydını Florida'ya aldırmıştı.
 
 
 
 
 
 
 

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