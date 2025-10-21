İSTANBUL 21°C / 13°C
Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan soyguna şaşırmadığını belirterek, 'Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir.' ifadesini kullandı.

21 Ekim 2025 Salı 07:58
Durov, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde meydana gelen soyguna ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Fransız hükümetinin gerçek tehditlerle yüzleşmeyi bıraktığını ifade eden Durov, "Hayali tehditlerle uğraşarak, halkın dikkatini başka yöne çekme sanatını mükemmelleştirdiler. Louvre soygununa hiç şaşırmadım. Bu, bir zamanlar büyük bir ülkenin çöküşünün bir başka üzücü işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleşmişti.

Soygunda kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, soygun yalnızca 7 dakika sürmüştü.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait tacın müzenin dışında hasarlı halde bulunduğu bildirilmişti.

