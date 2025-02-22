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Dünya

Dikkat çeken diyalog! Berber koltuğunda Başkan Erdoğan anısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Başkan Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2025 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
Dikkat çeken diyalog! Berber koltuğunda Başkan Erdoğan anısı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile berberi arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Başkan Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti.

Vucic, katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda şunları söyledi:

Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor.

Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken 'Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?

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