Dikkat çeken Gazze çıkışı! ''Türkiye'ye ihtiyacımız var'' itirafı

ABD merkezli araştırma enstitüsü Arab Center Washington DC tarafından yayımlanan analizde, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve savaş sonrası istikrarın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalarda giderek daha merkezi bir rol üstlendiği vurgulandı.

Analizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planında Türkiye'yi Mısır, Katar ve ABD ile birlikte ateşkesin garantör ülkeleri arasında konumlandırdığı belirtildi.

Çalışmada, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası ve istikrara kavuşturulması sürecinde hem diplomatik hem de operasyonel kapasitesiyle öne çıktığı ifade edildi.

Ankara'nın kriz bölgelerinde edindiği tecrübe, insani yardım alanındaki kurumsal birikimi ve bölgesel aktörlerle sürdürülebilir diyalog kanallarına sahip olması, Washington açısından önemli avantajlar arasında gösterildi.

WASHINGTON'IN TÜRKİYE'YE NEDEN İHTİYACI VAR?

Analize göre, Gazze gibi yüksek riskli ve karmaşık bir bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sunabilecek aktörlerin sayısı oldukça sınırlı.

Bu noktada Türkiye, siyasi irade, sahada tecrübe ve çok taraflı diplomasiyi bir arada yürütebilen nadir ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Arab Center Washington DC, Türkiye'nin zor kriz alanlarında görev almaya istekli ve gerekli kapasiteye sahip olmasının, ABD'nin planlarında Ankara'yı öne çıkardığını kaydetti.

Türkiye'nin insani yardım operasyonlarında uzun yıllara dayanan deneyimi, yeniden yapılanma süreçlerinde edindiği teknik birikim ve askeri kapasitesinin, Gazze'de istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabalara somut katkı sunabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Ayrıca Ankara'nın bölgedeki tüm taraflarla iletişim kurabilme yeteneğinin, ateşkesin korunması ve olası gerilimlerin yönetilmesi açısından önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı.

Analizde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü'nü yetkilendiren kararının, Türkiye'nin çok taraflı misyonlar çerçevesinde üstlenebileceği rol için gerekli hukuki zemini oluşturduğuna da dikkat çekildi.

Bu durumun, Ankara'nın uluslararası meşruiyet temelinde hareket etme yaklaşımıyla örtüştüğü belirtildi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK AĞIRLIĞINA VURGU

Arab Center Washington DC, Türkiye'nin son dönemde Gazze'ye yönelik diplomatik temaslarının, Ankara'nın bölgesel meselelerde artan etkisini yansıttığını değerlendirdi.

Türkiye'nin Filistin meselesine ilişkin yaklaşımının, insani hassasiyetler ve kalıcı istikrar hedefi etrafında şekillendiği ifade edilirken, bu tutumun Ankara'ya uluslararası alanda dikkate değer bir diplomatik görünürlük kazandırdığı kaydedildi.

Analizde ayrıca, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde gözlenen diplomatik temasların, Gazze başlığı başta olmak üzere bölgesel krizlerde daha yakın bir eşgüdüm arayışına işaret ettiği belirtildi.

Türkiye'nin üstlenebileceği rolün, Washington tarafından sahadaki yükün paylaşılması ve istikrarın bölgesel aktörler eliyle desteklenmesi açısından önemli görüldüğü ifade edildi.

Arab Center Washington DC'nin analizinde, Türkiye'nin çok taraflı diplomasiye verdiği önem, uluslararası hukuk vurgusu ve kriz yönetimindeki tecrübesinin, Gazze'de sürdürülebilir bir çözüm arayışında önemli bir unsur olarak öne çıktığı değerlendirmesine yer verildi.