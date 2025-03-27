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Dünya

Dikkat çeken hamle! İlk kez gün yüzüne çıktı

Balistik füze ve nükleer silah programı ile gündemden düşmeyen Kuzey Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi. Kuzey Kore, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez görücüye çıkardı.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 06:39 - Güncelleme:
Dikkat çeken hamle! İlk kez gün yüzüne çıktı
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Kuzey Kore, erken ihbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen hava aracını ilk kez görücüye çıkardı. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un, savunma sanayii kuruluşlarını denetleyerek geliştirilen son silah sistemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. İhbar ve kontrol uçağı olduğu düşünülen ve ilk kez fotoğrafları yayınlanan bir hava aracına binen Kim, ayrıca yapay zeka tarafından desteklenen intihar donlarının testine katıldı. Kim, yeni tip stratejik keşif İHA'sını da inceledi.

KİM ORDUNUN MODERNİZE EDİLMESİ TALİMATINI VERDİ

Burada yaptığı konuşmada ordunun insansız hava araçları ve yapay zeka teknolojileri ile modernize edilmesi talimatını veren Kim, "Modern savaşın gerekliliklerine uygun olarak bu bu teknolojilerin hızlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek önemlidir" ifadelerini kullandı. Yeni sinyal karıştırma ve saldırı sistemlerinin üretimine başlanmasından da memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kim, "Güncel teknoloji ile geliştirilen özel araçlarımız, olası tehditlerin izlenmesinde ve hayati öneme sahip istihbarat bilgilerinin toplanmasında büyük rol oynayacak. Bu araçlar, düşman hedeflerini etkisiz hale getirme kabiliyetinin artırılmasına da katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

ABD VE GÜNEY KORE'YE GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Kuzey Kore'nin son adımının ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen sonrasında gelmesi Washington - Seul ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.

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