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Dünya

Dikkat çeken İncil detayı! Maduro'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona anlamlı tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin provokasyonlara dikkat çeken bir tepki verdi. Faaliyetleri kınayan Maduro, 'Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur.' ifadelerini kullandı.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Dikkat çeken İncil detayı! Maduro'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyona anlamlı tepki
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Al Mayadeen kanalında yayınlanan 'With Maduro and More' programında konuşan Venezuela lideri Nicolas Maduro, Avrupa'da 'kutsal kitapların yakılmasına göz yumanların sessizlikleri nedeniyle dolaylı olarak müdahil olduklarını söyledi ve "Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördüklerinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman halkların hoşnutsuzluğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

MADURO: ŞİDDETLE KINIYORUM

Medyayı da konuya yer vermemekle de eleştiren Maduro, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını ve Avrupa'da Kur'an yakan 'aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin' faaliyetlerini 'şiddetle kınadığını' sözlerine ekledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Maduro, "Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur" dedi.

Son aylarda Danimarka ve İsveç'te birkaç Kur'an yakma gösterisi düzenlendi. Çoğu Müslüman ülke gösterileri kınadı ve bazıları İsveç ve Danimarka büyükelçilerini protesto mektupları yayınlamaya çağırdı.

Bu haftanın başlarında da, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Müslüman ülkelerle ilişkilere özel dikkat gösterme sözü verdi ve Danimarka polisi, son Kur'an yakma gösterilerinin ardından güvenlik nedenleriyle ülke sınırlarındaki denetimleri geçici olarak sıkılaştırdı.

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