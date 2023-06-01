Dikkat çeken istatistik: O ülkenin yarısı yabancılardan oluşuyor

Suudi Arabistan Genel İstatistik Kurumu, ülke nüfusunun 2022 yılı itibariyle 32,2 milyona ulaştığını duyurdu.

Bu rakamın yüzde 58,4'üne tekabül eden 18,8 milyonunun Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, yüzde 41,6'sını oluşturan 13,4 milyonunun ise yabancılardan oluştuğu belirtildi.

Suudi Arabistan'da nüfusu en kalabalık yabancıların ise sırasıyla Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Yemen ve Mısır kökenli olduğu aktarıldı.

Bangladeş uyruklu 2,12 milyon kişinin bulunduğu ülkede, 1,88 milyon Hindu, 1,81 milyon Pakistanlı, 1,8 milyon Yemenli ve 1,5 milyon Mısırlının yaşadığı kaydedildi.

Ülkede ayrıca 920 bin Sudanlı, 449 bin Suriyeli, 204 bin Ürdünlü, 129 bin Filistinli, 52 bin Lübnanlı, 50 Kuveytli, 45 bin Somalili ve 24 bin de Tunuslunun ikamet ettiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'daki mevcut nüfusun yüzde 61'inin (19,7 milyon) erkeklerden, yüzde 39'unun da (12,5 milyon) kadınlardan oluştuğu bildirildi.