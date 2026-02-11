Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Zirve öncesinde Yunan basınında yapılan yorumlarda ise beklentilerin sınırlı olduğu vurgulanıyor. Gazeteler, 17 ay sonra gerçekleşecek görüşmeden stratejik bir atılım çıkmasının zor göründüğünü belirtirken, asıl amacın sorunların yeniden gerilime dönüşmesini önleyecek bir "güvenlik mekanizması" oluşturmak olduğu görüşünü öne çıkarıyor.

Yunan medyasına göre kıta sahanlığı gibi kronikleşmiş başlıklar yapısal sorunlar olarak değerlendiriliyor ve bu zirvede doğrudan ele alınması beklenmiyor. Bu konuların görüşülebilmesi için gerekli şartların henüz oluşmadığı ifade ediliyor.

Zirvede göç yönetimi, vize süreçlerinde kolaylık, sivil savunma iş birliği ve ticaret başlıklarının ön planda olacağı aktarılıyor. Atina yönetiminin, "pozitif gündem" olarak tanımlanan bu alanlar üzerinden Türkiye ile ilişkileri daha işlevsel bir zeminde tutmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"FIRSAT PENCERESİ" VURGUSU

Yunan basını, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'a yönelik eleştirilerine geniş yer verdi. Fidan'ın açıklamaları bazı gazeteler tarafından "Yunan iç siyasetine müdahale" olarak yorumlandı.

Fidan'ın sert sözlerle eleştirdiği Dendias'ın Türkiye'ye gelecek Yunan heyetinde bulunmaması ise dikkat çekti. Yunan medyası, bu durumun Brüksel'deki NATO ve AB toplantılarıyla bağlantılı olduğunu yazdı.

Gazetelerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan–Miçotakis görüşmesinde ABD'nin etkisinin hissedilebileceği değerlendirmeleri yer aldı. "Mavi Vatan" söylemi ve yayımlanan NAVTEX'ler de analizlerde geniş yer buldu. Yunan yorumcular, Ankara'nın ana tezlerinden geri adım atmadığını savunurken, aynı zamanda diyaloğu sürdürme isteği ve Batı ile ilişkileri iyileştirme çabasının bir "fırsat penceresi" oluşturabileceğini ifade etti.

AKŞAM YEMEĞİNE SÜRPRİZ İSİM

Yunan basınına göre iki lider de kendi kamuoylarına karşı taviz vermeden diyalog mesajı vermeye çalışıyor. Ekonomik baskılar ve bölgesel belirsizliklerin, her iki başkenti de daha sakin bir atmosfer arayışına yönelttiği belirtiliyor.

Gazetelere göre zirvenin başarısı büyük anlaşmalarla değil, liderlerin kameralar önünde tansiyonu yükseltmeden mesaj vermesi ve iletişim kanallarını açık tutmasıyla ölçülecek.

Öte yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Ankara'daki görüşmenin ardından düzenlenecek akşam yemeğine davet edildiği iddiası Yunan basınında "sürpriz" olarak değerlendirildi. Bazı yorumlarda bu davetin, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik olası bir işaret olarak yakından izleneceği ifade edildi.

Miçotakis Ankara'da Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı