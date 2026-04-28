  • Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: İdam cezaları yüzde 116,7 arttı
Dünya

Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: İdam cezaları yüzde 116,7 arttı

Güney Kore merkezli bir sivil toplum kuruluşunun raporunda, Kuzey Kore'de Kovid-19 salgınıyla birlikte sınırların kapatılmasının ardından geçen 5 yıl boyunca 'idam ve ölüm cezalarının yüzde 116,7 oranında arttığı' iddia edildi.

AA28 Nisan 2026 Salı 12:20 - Güncelleme:
Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: İdam cezaları yüzde 116,7 arttı
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore merkezli sivil toplum kuruluşu Geçiş Adalet Çalışma Grubu (TJWG) tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Kore'de 2011 ile 2024 arasındaki idam cezaları incelendi.

Verilerin Kuzey Kore'den kaçarak gelen kişilerin ve ülke içinde faaliyet gösteren basın mensuplarının ifadeleriyle elde edildiği belirtilen raporda, Birleşmiş Milletlerin konuya ilişkin araştırmaları ve uluslararası ilginin artması nedeniyle ülkede 2015-2019'da idam kararlarında azalma görüldüğü ifade edildi.

Raporda, Kovid-19 salgınıyla birlikte sınırların kapatılmasının ardından geçen 5 yıl boyunca ise "idam ve ölüm cezalarının yüzde 116,7 oranında arttığı" kaydedildi.

