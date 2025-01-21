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Dünya

Dikkat çeken Suriye çıkışı: Anahtarı Türkiye'nin elinde

Türkiye, Esed rejiminin devrilmesiyle Suriye'de en etkili güç odaklarından biri olarak ortaya çıkarken, İngiliz Reuters'te Ankara'nın Şam'ın yeni dönemindeki rolüne ilişkin analiz yayımlandı.

HABER MERKEZİ21 Ocak 2025 Salı 08:40 - Güncelleme:
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Anahtarı Türkiye'nin elinde
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Türkiye, kanlı Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye'deki en etkili güç odaklarından biri olarak ortaya çıktı.

Reuters'te Türkiye'nin Suriye'nin yeni dönemindeki rolüne ilişkin analiz yayımlandı.

Analizde, Suriye'nin yeni yönetimiyle güçlü bağları olan Türkiye'nin yeniden yapılanma, enerji ve savunma gibi alanlarda yoğunlaşan ticaret ve işbirliğinin artabileceğine dikkat çekildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını sona erdirilmesi için yeni bir alan açıldığı belirtilen analizde, "Yeni Suriye yönetimi Ankara'ya dostça yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın farklı bir yaklaşım sergileyeceğine inandığını söyledi. Trump planlarının ne olabileceğini kamuoyuna açıklamadı ancak Türkiye'nin Suriye'nin anahtarını elinde tutacağını düşündüğünü söyledi" ifadeleri yer aldı.

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