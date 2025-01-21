Türkiye, kanlı Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Suriye'deki en etkili güç odaklarından biri olarak ortaya çıktı.

Reuters'te Türkiye'nin Suriye'nin yeni dönemindeki rolüne ilişkin analiz yayımlandı.

Analizde, Suriye'nin yeni yönetimiyle güçlü bağları olan Türkiye'nin yeniden yapılanma, enerji ve savunma gibi alanlarda yoğunlaşan ticaret ve işbirliğinin artabileceğine dikkat çekildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını sona erdirilmesi için yeni bir alan açıldığı belirtilen analizde, "Yeni Suriye yönetimi Ankara'ya dostça yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın farklı bir yaklaşım sergileyeceğine inandığını söyledi. Trump planlarının ne olabileceğini kamuoyuna açıklamadı ancak Türkiye'nin Suriye'nin anahtarını elinde tutacağını düşündüğünü söyledi" ifadeleri yer aldı.

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