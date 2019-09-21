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Dikkat çeken yorum: Rumlar Akıncı İHA'yı konuşuyor

Doğu Akdeniz'de doğalgaz tartışmalarının devam ettiği bir dönemde stratejik görevleri yapabilen 'Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın tanıtımın yapılması, Rum medyasının da ilgisini çekti.

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Rum medyası Akıncı'nın Teknofest'te tanıtılmasını gündeme taşıdı. 
 
"Türkiye, saldırı Drone´unu sergiledi" başlığını atan Rum medyası, "Akıncı´nın, F-16 gibi bir ton mühimmat taşıyabildiği ve bir benzerini dünyada üretebilecek sadece dört ülke bulunduğu" bilgisini paylaştı.  
 
GÖKYÜZÜNDE TÜRK MARKASI
 
Akıncı İnsansız Hava Aracı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ekibinin ürettiğine işaret edilen haberde; "Akıncı, hem tespit, hem de hedef imha işlemini gerçekleştirebilecek güçte" ifadelerine yer verildi.
 
Büyük bir teknoloji olduğu belirtilen Akıncı'nın, 40 bin feet yükseklikte uçabildiği kaydedilen haberde; "gökyüzünün Türk markasıyla donatıldığına" vurgu yapıldı.

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

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