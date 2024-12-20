Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından çeşitli ülkelerin temsilcileri yeni yönetimle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor.

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Leaf, Carstens ve Rubinstein'dan oluşan heyetin ziyaretinin Suriye'deki Esad rejimin devrilmesinden sonra ABD tarafından gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu kaydedildi.

ABD'li heyetin Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalifler ile görüşeceği aktarılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye desteği vurgulandı.

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