Diktatöre isyan

Mısır'da halk, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’ye darbe yapan diktatör Abdülfettah es Sisi’ye karşı, eski diktatör Mübarek’in devrilmesine neden olan Tahrir devrimi benzeri isyan başlattı. Başkent Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş’te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından sokağa çıkan halk, yolsuzlukla suçlanan Sisi için ‘İrhal’ (defol) sloganları atarak 10 şehirde eylem yaptı. Görgü tanıklarına göre, kalabalık bir eylemci grubu 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı. Polisin müdahalesinin ardından Tahrir Meydanı’na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullandı ve bazı eylemcileri gözaltına aldı. Polis, eylemlerin sona ermesinin ardından özellikle de Tahrir ve Talat Harb meydanları ve bu meydanlara çıkan caddelerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

“SİSİ’Yİ TUTUKLAYIN”

Ülke dışından yayın yapan muhalefete yakın televizyon kanalları ve sosyal medyada onlarca gösteri ve eylem görüntüsü yayımlandı. Eylemcilerin 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği 25 Ocak Devrimi esnasında kullandığı defol anlamına gelen “İrhal” şeklinde sloganlar attığı duyuldu. Sosyal medya üzerinden “Tahrir Meydanı” adında bir hashtag açıldı. Söz konusu hashtagın kısa sürede Mısır genelinde birinci sıraya yükseldiği belirtildi. Siyasi analistler eylemlerin büyüyeceği yönünde görüş bildirirken, Tahrir eylemlerini organize eden Muhammed Ali “Bu ilk adım ve devamı gelecek” dedi. Mısırlılardan psikolojik korkuyu aşıp sokaklarda barışçıl gösterilere katılmalarını isteyen Muhammed Ali, Savunma Bakanlığına seslenip “Sisi’yi tutuklayın!” dedi. Öte yandan, Mısır’da Rejim içindeki bazı güçlerin, halkın ayaklanmasına göz yumduğu ve belki de desteklediği iddia ediliyor.