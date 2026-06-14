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Dünya

Dini lider ezberlerini bozdu! Türkiye'yi hedef alan ''gizli plan'' iddialarını yalanladı

Batı Trakya'da artan Türk yatırımları üzerinden 'gizli bir plan' iddiasında bulunarak Türkiye'yi hedef alan Yunan basını, Dedeağaç metropoliti Anthimos'un açıklamalarıyla şaşkına uğradı. Yunan dini lideri Anthimos, Türk vatandaşlarının gayrimenkul ilgisindeki hızlı artışın serbest piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi. İddiaların aksine bir dil kullanan Yunan dini lideri tepkiyle karşılandı.

ABDULLAH POLAT14 Haziran 2026 Pazar 10:22 - Güncelleme:
Dini lider ezberlerini bozdu! Türkiye'yi hedef alan ''gizli plan'' iddialarını yalanladı
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Türk vatandaşlarının Batı Trakya'daki gayrimenkul ve işletmelere yönelik artan ilgisi Yunanistan'da tartışma konusu oldu.

Özellikle Meriç ve Dedeağaç çevresinde son yıllarda artan Türk yatırımları, Yunan basınında geniş yankı bulurken bazı çevreler durumu güvenlik ve jeopolitik tartışmaların merkezine taşıdı.

"STRATEJİK RİSK"

Yunan basınında peş peşe yayımlanan haberlerde, Türk yatırımcıların sınır bölgesinde ev, arsa ve işletme satın almalarının "stratejik risk" oluşturduğu öne sürülürken, bazı yayın organları bu ilgiyi "gizli plan" ve "hibrit savaş" gibi iddialarla ilişkilendirmeye çalıştı.

Ancak bölgenin en üst düzey dini isimlerinden Dedeağaç Metropoliti Anthimos, Türklerin bölgedeki yatırımlarının arkasında herhangi bir "gizli plan" görmediğini belirterek, yaşanan hareketliliğin serbest piyasa koşulları ve ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söyledi.

Yunanistan'da özellikle pandemi sonrası Türk turist sayısındaki artışın ardından Dedeağaç ve çevresine yönelik yatırım ilgisi de yükseldi. Bölgedeki emlak piyasasının canlanması bazı çevrelerde endişeyle karşılanırken, Metropolit Anthimos bölge halkını farklı bir konuda uyardı.

Anthimos, sınır bölgesindeki arazilerin ve mülklerin değerinin önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde artacağını belirterek, Yunan vatandaşlarının aceleyle satış yapmamaları gerektiğini ifade etti.

TAMAMEN TERK EDİLEBİLİR

Yunan basınındaki tartışmaların merkezinde ise Meriç bölgesinde yaşanan nüfus kaybı yer alıyor.

Bölgedeki birçok köyün hızla boşaldığı, genç nüfusun büyük şehirlere göç ettiği ve bazı yerleşimlerin önümüzdeki yıllarda tamamen terk edilmesinin beklendiği belirtiliyor.

Metropolit Anthimos da sorunun kaynağının Türk yatırımcılar değil, bölgenin ekonomik ve demografik zayıflığı olduğunu vurguladı.

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