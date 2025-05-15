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Dünya

Dinler arası barış çağrısı: El-Ezher ve Vatikan'dan ortak mesaj

El-Ezher Şeyhi Ahmet et-Tayyib ve Papa 14. Leo, Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki savaşların bitirilmesi için tüm dünyaya çağrı yaptı. Din adamları, barış ve insani değerlere vurgu yaptı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Dinler arası barış çağrısı: El-Ezher ve Vatikan'dan ortak mesaj
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Mısır'daki el-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Gazze Şeridi, Ukrayna ve Sudan'daki savaşların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Şeyh Tayyib'in sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Ezher Şeyhi ile Papa 14. Leo bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Makama seçilmesi münasebetiyle Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu tebrik ettiğini belirten Şeyh Tayyib, görüşmede, bir arada yaşama ve küresel barış değerlerini yüceltmek amacıyla diyalog ve insani kardeşlik yolunun sürdürülmesinin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Ezher Şeyhi, "Dünyamız için, özellikle Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki savaş ve çatışmaların sona erdirilmesi, zayıfların, yoksulların ve ezilenlerin haklarının desteklenmesi için çalışmanın gerekliliği çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) 8 Mayıs'taki 4. oturumunda, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.

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