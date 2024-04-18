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Dünya

Diop: Türk SİHA'ları topraklarımızı kontrol edebilmemize imkan sağladı

Türkiye ile Savunma ve güvenlik konusunda ciddi bir işbirliğine sahip olduklarını dile getiren Malili Bakan Diop, Türk SİHA'larını övdü. Diop, 'Özellikle SİHA teknolojisinin kullanılması, gerçekten durumu değiştirerek bugün takdir edilecek neticeler elde etmemize ve topraklarımızı kontrol edebilmemize imkan sağladı' dedi.

18 Nisan 2024 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
Diop: Türk SİHA'ları topraklarımızı kontrol edebilmemize imkan sağladı
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Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop, Türk SİHA'larına övgüde bulundu.

Bakan Diop ise ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarma hedefini çok rahatlıkla yakalayabileceklerini ifade ederek, çalışmalarının da bunu gösterdiğini söyledi.

MALİLİ BAKAN'DAN SİHA'LARA ÖVGÜ

3. KEK toplantısının ardından çok çeşitli alanlarda Türkiye ile işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Diop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler savunma ve güvenlik konusunda da ciddi bir işbirliğine sahibiz. Özellikle SİHA teknolojisinin kullanılması, gerçekten durumu değiştirerek bugün takdir edilecek neticeler elde etmemize ve topraklarımızı kontrol edebilmemize imkan sağladı. Değişen dünyada herkes barış için çözümler arıyor ama uluslararası alanda istikrar da istiyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin de önemine değinmek isterim. Ayrıca Mali hükümeti olarak Türk firmalarının olumlu ortamlarda çalışması için her türlü çalışmayı sürdüreceğiz. Karşılıklı özel sektörlerimiz görüşmelerde bulunacak, işbirlikleri gerçekleştirecekler. Türk ve Mali devleti de iş insanlarına nasıl yardımcı olabileceği konusunda değerlendirme yapıyor. Mali ve Türkiye bölgesel olarak da önemli ülkeler."

Diop, özellikle tarım, tekstil ve madencilik gibi alanlarda yapacakları dönüşümü de Türkiye gibi güvenilir, dost ve stratejik ortaklarla gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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