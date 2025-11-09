İSTANBUL 23°C / 14°C
Dünya

Diplomasi sahada: Şara, ABD generalleriyle basketbol oynadı

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'li generallerle basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

AA9 Kasım 2025 Pazar 11:43 - Güncelleme:
Diplomasi sahada: Şara, ABD generalleriyle basketbol oynadı
Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani'nin Instagram hesabındaki videoda, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ'a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerine yer verdi.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

  • Esad Hasan Şeybani
  • Ahmed Şaran
  • ABDli generaller

