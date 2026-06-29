Diplomasi trafiği hızlandı! Trump: İran masaya geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, "İran, toplantı talebinde bulundu. Toplantı, yarın Doha'da düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ve İran'ın birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladığını duyurmuştu.

- İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin dondurulmuş varlıklarına ilişkin, "Oluşturulan programa göre, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek." dedi.

Beyaz Saray, İran'la Doha'daki toplantıya Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner'ın katılacağını duyurdu.

13.34 İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden önceki hiçbir başkanın yapmadığını yaparak iç kamuoyunda kendisine yönelik giderek azalan desteğe rağmen İran'a karşı giriştikleri savaşta kendileriyle birlikte hareket ettiğini söyledi.

13.33 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İranlı teknik heyetlerin toplantı tarihine ilişkin, "Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır." dedi.

09:55 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki Seyrüsefer Yönetimi İçin Umman ile kurulan Ortak Komite'nin ilk toplantısının başkent Maskat'ta gerçekleştirildiğini duyurdu.

00.12 İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi.

00.05 İran Dini Lideri'nin Eserlerini Koruma ve Yayımlama Ofisi üyesi Mehdi Fezaeili, taraflar arasındaki son çatışmalar nedeniyle İranlı heyetin ABD tarafı ile bugün İsviçre'de yapılması beklenen teknik müzakerelere katılmadığını açıkladı.

23.23 ABD merkezli Wall Street Journal, ABD ile İran arasında gelecek hafta İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerin askıya alındığını iddia etti.