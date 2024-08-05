Mali'deki geçiş hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov'un, Cezayir sınırında Mali ordusuna karşı savaşan "silahlı terörist gruplara" destek verdikleri yönündeki açıklamasının büyük bir şok ile karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov'un söz konusu açıklamaları destekler nitelikteki paylaşımları hatırlatılarak, Ukrayna'nın Sahel'de "açıkça teröre destek verdiği" ifade edildi.

Geçiş hükümetinin, Rusya'nın Ukrayna hakkında kullandığı "Neonazi" ve "alçak" nitelemelerine tamamen katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmeler ışığında geçiş hükümetinin bir dizi tedbir aldığı duyuruldu.

Buna göre, Ukrayna ile diplomatik ilişkiler derhal sonlandırıldı, "terörü destekleyen" açıklamalarının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Yusov ve Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Pyvovarov hakkında adli girişimde bulunulacak.

Batı Afrika'daki Ukrayna Büyükelçiliklerinde Mali'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan "diplomat kılığındaki teröristleri" önlemek için gerekli tedbirler alınacak.

Ukrayna'yı destekleyen devletler ve bölgesel örgütler bu konuda uyarılacak ve Ukrayna'ya verilen destek "teröre verilen destek" olarak değerlendirilecek.

- UKRAYNA'NIN DAKAR BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI



Ukrayna'nın Dakar Büyükelçisi Yurii Pyvovarov da Mali'nin Cezayir sınırında ordu ile Tuareg isyancıları arasındaki çatışmaya ilişkin Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşım nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mali'de orduya karşı savaşan Tuareg gruplara destek veren paylaşım sonrasında dün Dışişleri Bakanlığına çağrılan Pyvovarov'a yükümlülükleri ve müdahale etmeme ilkesi hatırlatıldı.

- MALİ'DE ORDU İLE TUAREG İSYANCILARI ÇATIŞMIŞTI



Geçen hafta Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancıları çatışmaya girmişti.

Mali ordusu rakam belirtmese de bölgede önemli ölçüde kayıp verdiğini bildirmişti.

Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların birleştiği Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) yapılan açıklamada ise Mali ordusunun bozguna uğratıldığı ve Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Wagner askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.

Rus Telegram hesaplarında, Wagner'in yaklaşık 50 askerinin öldüğü iddia edilmiş ve Wagner'in "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, çatışmada gruba komutanlık eden Rus Sergey Şevçenko'nun yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etmişti.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detayları hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu çatışma, Wagner'in Afrika'da verdiği en büyük kayıp olarak değerlendiriliyor.