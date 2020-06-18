İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8565
  • EURO
    7,6921
  • ALTIN
    379.089
  • BIST100
    112487
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Diplomatik gerginliğin gölgesinde Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na geçmiş olsun mesajı
Dünya

Diplomatik gerginliğin gölgesinde Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na geçmiş olsun mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abulmecid Tebbun, Fas Kralı 6. Muhammed'in ameliyatının başarılı şekilde sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA18 Haziran 2020 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:06
ABONE OL

Tebbun'un diplomatik ilişkilerinin gergin olduğu Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesaj, Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabında yayımlandı.

Mesajda, Fas Kralı'na geçmiş olsun dileklerini ileten Tebbun, ameliyatın başarılı geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tebbun, 6. Muhammed'e en kısa sürede sağlığına yeniden kavuşması temennisinde bulundu.

Fas makamları, 15 Haziran'da Kral 6. Muhammed'in ritim bozukluğu dolayısıyla Rabat'taki Kraliyet Sarayı Hastanesi'nde ikinci kez başarılı bir kalp ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. Kral 6. Muhammed, Şubat 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yine aynı nedenlerle bir kalp ameliyatı geçirmişti.

Tebbun'un geçmiş olsun mesajının, iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerginlikle eş zamanlı olması dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinde, 1994'ten beri kapalı olan kara sınırı ile Batı Sahra meseleleri nedeniyle hakim olan soğukluğa son olarak mayıs ayındaki diplomatik gerginlik eklenmişti.

- NE OLMUŞTU?

Cezayir'in Vahran ilindeki Fas Konsolosu Ahradan Butahir'in mayıs ayında konsolosluk binası önünde bir grup Faslıyla konuşurken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Görüntülerde Faslılara konsolosluğun önünden ayrılmaları çağrısı yapan Butahir'in, "Biliyorsunuz, düşman ülkenin toprağında bulunuyoruz." ifadelerini kullanması dikkati çekmişti.

Faslı Konsolos'un bu sözleri, Cezayir'de tepkiyle karşılanmış, iki ülke arasında zaten gergin olan ilişkilerde tansiyonu yükseltmiş ve Butahir'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Butahir yaptığı açıklamada, konuşmasının montajlandığını savunurken, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Fas'ın Cezayir Büyükelçisi Hasan Abdulhalik'ten Konsolos'un sözlerine ilişkin izahat isteyerek Fas'ın gerekli adımları atmasını talep etmişti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, Butahir'in Cezayir'in talebi üzerine ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu. Fas Dışişleri Bakanlığı ise konsolosun ülkeyi terk etmesinin Fas'ın girişimiyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.