Diriliş Ertuğrul'dan etkilendiler: Gizlenen gerçekleri öğrendik

AA 02 Mart 2021 Salı 11:14 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:23

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan Şamlı Şaban ailesi, ilgiyle izledikleri Türk dizisi sayesinde dönemin gelenek ve göreneklerini uygulamaya başladı.

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen aile, karakterlerin geleneksel kostümlerini giyerek, at binmeye merak sardı.

Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla 4 yıl önce Şam'dan göç ederek İdlib'in Sarmada beldesine sığınmak zorunda kalan Musa Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizi sayesinde çocuklarıyla Osmanlı kültüründen etkilendiklerini söyledi.

Oyuncuların giysilerinin çocukların ilgisini çektiğini anlatan Şaban, "Çocukların talebi üzerine Türkiye'deki bir arkadaşıma kostümleri sipariş verdik. Çocuklar kostümle ata binerken çok mutlu oluyor." dedi.

- "DİZİLER SAYESİNDE GİZLENEN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİK"

Şaban, "Türk dizilerini 3 çocuğumla takip ettik. Arapça dublajı yapıldıktan sonra Osmanlı Devleti'nin geleneklerini ve görenekleri anlayarak uygulamaya başladık." ifadesini kullandı.

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayımlanan Diriliş Ertuğrul'un tüm bölümlerini izlediğini ifade eden Şaban, "Osmanlı Devleti'nin 'işgalci ve baskıcı' bir devlet olduğu öğretiliyordu. Yayınlanan diziler sayesinde gizlenen gerçekleri öğrendik." şeklinde konuştu.

- "OSMANLI DİZİLERİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Musa Şaban'ın 11 yaşındaki kızı Yemen, "Boş zamanlarımda babamın Türkiye'den getirdiği kostümü giyerek Cevher isimli ata biniyorum. Osmanlı dizilerini çok seviyorum. Tek hayalim Kudüs'ü fethetmek." dedi.

İkinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Leen Şaban, Osmanlı dizilerini severek izlediğini dile getirdi. Şaban, "Ertuğrul'un eşi Halime hatunun kostümlerini getirttik." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Gassan Şaban da Osmanlı tarihini çok merak ettiğini, babasına sürekli bununla ilgili soru sorduğunu dile getirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı okullardaki kitaplarda Osmanlı devleti "işgalci ve Arap düşmanı" olarak gösteriliyor. Halkın bu sayede küçük yaşlardan itibaren Osmanlı'ya düşman olması amaçlanıyor.