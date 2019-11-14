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Diriliş Ertuğrul'un müziğini 'ulusal marş' yapmak için harekete geçtiler!

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den beri devam eden gösterilere 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin müziği damga vurdu. 'Nucum Garba' müzik grubu üyesi Bilal el-Ahmed 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin müziğini kullanacakları Lübnan'la ilgili ulusal bir marş üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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Lübnanlı "Nucum Garba" müzik grubunun, TRT 1'in sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un müziği üzerine Arapça sözler yazarak yorumladığı ve gösterilerin henüz yeni başladığı günlerde yayınladığı "Vatan Devrimi" isimli ezgi, meydanlarda halkı coşturmanın yanı sıra Youtube'da da en çok izlenen videolardan biri oldu.

"Nucum Garba" müzik grubu üyesi Bilal el-Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslında hükümet karşıtı gösterilerden önce "Diriliş Ertuğrul" dizisinin müziğini kullanacakları Lübnan'la ilgili ulusal bir marş üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinin Lübnan'da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunduğunu ve müziğinin de çok sevildiğini söyleyen Ahmed, toplumsal gösterilerin başlamasından sonra dizi müziğine yazdıkları sözlerle "devrime uygun bir melodi" kazandırdıklarını kaydetti.

Söz konusu ezginin Lübnan'da sosyal medya platformlarında en çok dinlenen müziklerden biri haline geldiğini aktaran Ahmed, "Zaten çalışmalarımıza bu müziği tüm Lübnanlılara dinletme hedefiyle başlamıştık." dedi.

Yazdıkları sözlerle en temel haklarını elde etmek üzere meydanlara inen Lübnan halkının acılarını paylaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Ahmed, sonuç olarak bir nevi halkın acılarına tercüman olduklarını dile getirdi.

Ahmed son olarak, mesajların daha büyük kitlelere hızlıca ulaştırılması konusunda müziğin ve sanatsal çalışmaların ne denli etkili olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkati çekti.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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