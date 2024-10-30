Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin: Rusya ve Türkiye sürekli gelişen ilişkiler kurabildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin verdiği resepsiyona Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin'in yanı sıra Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Bilgiç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Yerleşkesi'ne yönelik geçen hafta düzenlenen terör saldırısını kınadı.

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki şehitlerimizin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır." diyen Bilgiç, Rusya'ya bu terör saldırısında gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nın ardından büyük fedakarlıklarla kurulduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Milletimizin kaderinin değiştiği bu tarihte Türklerin ilelebet özgür yaşayacağını tüm dünyaya ilan ettik." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki desteği ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki mevcut seviye bugünkü kutlamamızı daha anlamlı kılıyor." diyen Bilgiç, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda ivme kazandığını vurguladı.

Bilgiç, "Bu ilişkiler, zor zamanların sınavından başarıyla geçmiş ve daha da kuvvetlenerek bugüne gelmiştir. Birçok konuda işbirliği yapmakta ve önemli projeler yürütmekteyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da geçen hafta düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Bilgiç, bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin en güçlü örneklerinden olduğunu vurguladı.

Bilgiç, "İki ülke liderinin güçlü iradesi sayesinde ortaya konan ülkelerimiz arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliği anlayışı, ilişkilerimizin temel taşını oluşmaktadır. Bu, her alanda yoğun ve samimi bir diyaloğa olanak sağlamakta, işbirliğimizi mümkün kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "RUSYA VE TÜRKİYE, SÜREKLİ GELİŞEN İLİŞKİLER KURABİLDİ"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin de Türkiye'nin devlet inşasında uzun yol katettiğini belirterek, "Türkiye, milli önceliklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymakta ve dış ortakların çıkarlarına saygı göstermekte. Bu husus, Türkiye'nin dünya sahnesindeki otoritesinin hızlı yükselişine yansımıştır. Türkiye, barış ve istikrar uğruna çalışıyor, ilk Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ortaya koyduğu idealleri hayata geçiriyor, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne kavuşmasında önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Pankin, şunları kaydetti:

"Çetrefilli dönemler dahil tarih boyunca halklarımızın anlaşmazlıkları aşma ve orta yolu bulma kabiliyeti sayesinde ulaşmayı başardığımız Rus-Türk ilişkilerinin yüksek seviyede olmasından memnuniyet duyuyoruz. Diğer küresel aktörlerin başarısız olduğu konularda ortak gayretlerimizle mutabakata varmayı birçok defa başardık. Rusya ve Türkiye, objektif koşullar gereği uluslararası durumdaki dalgalanmalara rağmen sürekli gelişen ilişkiler kurabildi."

Türkiye ile ticaret ve enerji alandaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine işaret eden Pankin, tüm bunların iki ülke liderinin siyasi iradesiyle mümkün olduğunu dile getirdi.

Aleksandr Pankin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajının yayımlandığı etkinlikte Gaziantep mutfağından lezzetler ikram edildi, Türk müziğinden eserler icra edildi.

Resepsiyonun sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Rusçaya tercüme edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı ile Türkiye'nin sembolleri kitapçığı, yabancı diplomatlar ve davetlilere hediye edildi.