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Dünya

Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye'nin istikrarı ve güvenliği hem ABD'nin hem de tüm dünyanın çıkarına

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesiyle ABD'nin ortak çıkarlara sahip olduğunu ve üzerinde uzlaşma sağlayabilecekleri birçok konu bulunduğunu aktararak 'Suriye'nin istikrarı ve güvenliği hem ABD'nin hem de tüm dünyanın çıkarına. ABD ile iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz' dedi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye'nin istikrarı ve güvenliği hem ABD'nin hem de tüm dünyanın çıkarına
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Şeybani, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki (MSC 2025) "Şam İçin Yeni Bir Şafak: Suriye'nin Geçiş Sürecine Dair Beklentiler" adlı panelde, ülkesindeki güncel duruma ilişkin konuştu.

Suriye'de hükümetin, "liyakat, halka hizmet ve Suriye kimliği" üzerine inşa edileceğini vurgulayan Şeybani, "Hükümetimizi mezhepsel gruplara ayırmayacağız ve atamaları, şahısların geçmişini temel alarak değil, liyakat ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yapacağız." diye konuştu.

Şeybani, Suriye halkının ulusal kimliği temelinde kendini temsil etme yetkinliğinin tüm dünyayı şaşırtacağını savundu.

SURİYE'YE UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Beşşar Esed döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları hatırlatan Şeybani, yaptırımların rejimin devrilmesiyle geçerliliğini yitirdiği için "yasa dışı" olduğunu söyledi.

Şeybani, "(Yaptırımlar konusunda) ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen istisnaları kabul edemeyiz ve bunlardan memnun olamayız. Asıl yapılması gereken, yaptırımları kaldırmak ve Suriye halkının önünü açmak." ifadelerini kullandı.

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Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ekonomi, sağlık ve eğitim gibi sektörleri ayağa kaldırmak için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Şeybani, aksi takdirde Suriye'de yaşayan halkın yaşam şartlarını iyileştirirken veya yurtdışında bulunan Suriyelileri ülkeye dönmeye ikna ederken zorlanacaklarını kaydetti.

Şeybani, ülkesiyle ABD'nin ortak çıkarlara sahip olduğunu ve üzerinde uzlaşma sağlayabilecekleri birçok konu bulunduğunu aktararak "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği hem ABD'nin hem de tüm dünyanın çıkarına. ABD ile iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz." dedi.

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