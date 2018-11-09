Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mogadişu'da bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Somalili yetkililer, Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre, aralarında intihar eylemcilerinin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şebab örgütü, kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıklamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Bu hafta 6 film vizyona girecek

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Apple'dan Türkiye'de iş ilanı! İşte sorulan sorular

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

Türk futbol tarihinin en büyük cezaları!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA