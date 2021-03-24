Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'de yapılan seçimler hakkında açıklama

AA 24 Mart 2021 Çarşamba 18:10 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:10

Bakanlık, Somali'deki seçim sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali'de seçim sürecine ilişkin tarafların halen uzlaşıya varamamış olmasının, Somali halkının ülkenin kalkınması ile huzur ve refaha kavuşması beklentilerini sekteye uğratmasından endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Seçimlerin daha fazla gecikmeden düzenlenmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, "Federal hükümet ile bölgesel yönetimler bir araya gelerek 17 Eylül 2020'de varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye bir kez daha davet ediyor ve söz konusu tıkanıklığın bir an önce aşılması için dost ve kardeş Somali halkı ve hükümetine olan desteğimizi yineliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

- İki günlük zirve 22 Mart'ta başladı

Somali'de seçim krizinin çözümüne yönelik Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun çağrısıyla 22 Mart'ta başkent Mogadişu'da başlayan ve 2 gün süren toplantıda karar alınamadığı açıklandı.

Toplantıya iki muhalif eyalet başkanı Puntland Eyalet Başkanı Said Abdullah ve Jubaland Eyalet Başkanı Ahmed İslam Madobe katılmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, ülkenin siyasi durumu ve seçim sürecini belirlemek amacıyla eyalet başkanlarını 6'ncı kez toplantıya çağırmıştı.

Bu yıl başında yapılması beklenen seçimler, seçim modeline ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle ertelenmişti.