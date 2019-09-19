‘Dizilerin efendisi’ için geri sayım başladı

İki yıl önce Yüzüklerin Efendisi’nin küresel televizyon haklarını satın alan Amazon, dizi çekimlerine önümüzdeki aylarda Yeni Zelanda’da başlanacağını açıkladı. Dizinin, en az bir milyar dolarlık bütçesiyle bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor. Tolkien’in eserinin televizyon versiyonu, Orta Dünya’da Üçüncü Çağ’daki Yüzük Kardeşliği’nin öncesini anlatan öyküsüyle İkinci Çağ’da geçecek.