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Dünya

Onlarca sivili katletti

İdlib'de ateşkesi bozan Esed rejiminin pazar yerine düzenlediği saldırıda ölen sivillerin sayısı 15'e yükseldi.

15.01.2020  18:15 - Güncelleme: 15.01.2020  18:52

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre, 15 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. 

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi ve Eriha ilçesine saldırı düzenledi. Eriha'da pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil yaralandı. Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan iki saldırısından, pazar yerine düzenlenende, ilk belirlemelere göre, 15 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

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