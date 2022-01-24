Dodik: Sırplar savaş çıkarmayacak

AA 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 15:08

Dodik, İspanyol "El Mundo" gazetesine verdiği röportajda, "Bosna Hersek, başarısızlığa uğramış bir projedir. Ülke için en iyi çözüm Boşnak, Sırp ve Hırvatların medeni bir şekilde ayrılmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Yugoslavya'nın devamının mümkün olmadığını ve sonlandığını belirten Milorad Dodik, "Bosna Hersek'in devamı da mümkün olmayacak. Bosna Hersek'te üç halk var. Bu halklardan ikisi, Hırvat ve Sırplar durumdan memnun değiller. Müslümanlar, kendilerinin hakim olacağı bir devlet kurmak istiyorlar. Sırplar savaş çıkarmayacak ama birlikte yaşamanın mümkün olmaması halinde, en iyi çözüm ayrılık." diye konuştu.

Dodik, Bosna Hersek'teki krizin yeni ortaya çıkmadığını ve baştan beri var olduğunu dile getirerek, "Sırp entitesinin Bosna Hersek'ten ayrılma teşebbüsü yoktur." ifadelerini kullandı.

- ORTAK KURUMLARIN YETKİLERİNİN DEVRİ TARTIŞMASI

Dodik'in çağrısıyla 10 Aralık 2021'de Sırp Cumhuriyeti entite meclisi toplanmıştı. Oturumda Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli kurumlar gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek büyükelçilikleri ve Avrupa Birliği delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirmiş ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırmıştı.