Dodik'in yakalanması için Interpol'e başvuru

Mahkeme, haklarında daha önce "anayasal düzeni tehdit etmek" gerekçesiyle yurt içi yakalama emri çıkartılan Bosnalı Sırp lider Dodik ve RS Ulusal Meclis (NSRS) Başkanı Nenad Stevandic'in sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Dodik ve Stevandic'in yurt içi yakalama emri bulunmasına rağmen Bosna Hersek kara sınırından Sırbistan'a geçtikleri belirtilerek "Gözaltı kararının ardından yurt içi yakalama emri bulunan Dodik önce Sırbistan'a gitti ve şu anda İsrail'de bulunuyor. Stevandic ise sorunsuz bir şekilde Sırbistan'a gidip gelebildi." denildi.

Dodik ve Stevandic'in hukuka aykırı davranışları nedeniyle mahkemenin bu iki isim için uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin Interpol'e başvurduğuna işaret edilen açıklamada, neticelenmesi için Interpol'den karar çıkması gerektiği kaydedildi.

- BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ GERGİNLİK

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından NSRS, devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamıştı.

Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için en son yurt içi yakalama emri çıkartılmıştı.