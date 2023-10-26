Doğal gaz boru hattına saldırı! Finlandiya: Çin gemisi bölgedeydi

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Brüksel'e gelen Orpo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orpo, Balticconnector boru hattının AB'nin stratejik enerji altyapısının bir parçası olduğuna işaret ederek, bu boru hattına verilen zarar sonrasında tamamlanan araştırmanın ardından "net bir tablo"nun oluştuğunu bildirdi.

Balticconnector boru hattının iki hafta önce "dış etkenler" nedeniyle zarar gördüğünü anımsatan Orpo, "Hasarın meydana geldiği sırada bu bölgede Çin gemisi bulunuyordu. Şimdi bu geminin rolünü bulmak için Çin ile işbirliği yapıyoruz. Bizimle iyi bir işbirliği yapacaklarına söz verdiler." ifadelerini kullandı.

Orpo, İsrail'de yaşanan duruma ilişkin soru üzerine İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu fakat insan haklarına da özen göstermesi gerektiğini kaydetti. Orpo, "İnsani yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlamalıyız. Benim için en önemlisi insani yardım alabilmeleri ve bunu nasıl yapacağımızın yolunu bulmamız. Bunu nasıl yapacağımıza dair tüm kapıları açık tutmak istiyorum." diye konuştu.

Bölgede ateşkes ilan edilmesine yönelik düşüncesinin sorulduğu Orpo, "insani yardım ulaşmalı" yanıtını verdi.