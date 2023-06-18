İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Doğal gaz devinden Türkiye açıklaması: Türk ortaklarımızdan temas bekliyoruz
Dünya

Doğal gaz devinden Türkiye açıklaması: Türk ortaklarımızdan temas bekliyoruz

Birçok dünya ülkesine enerji akışı sağlayan doğal gaz devi Gazprom, Türkiye'de kurulacak olan gaz merkezi hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'deki gaz merkezine yönelik konuşan doğal gaz devi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, 'Türk ortaklarımızla bu konuda yeni temaslar bekliyoruz. Bu nedenle yakın gelecekte diyaloğu sürdüreceğiz.' dedi.

18 Haziran 2023 Pazar 04:05 - Güncelleme:
Doğal gaz devinden Türkiye açıklaması: Türk ortaklarımızdan temas bekliyoruz
ABONE OL

Dünyanın en çok doğal gaz çıkaran firması Gazprom, Rusya'nın Türkiye'de kurmayı planladığı gaz merkezi hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle ara verilen görüşmelere yeniden başlamak için hazır olduklarının mesajını verdi.

DOĞAL GAZ DEVİNDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya'nın ulusal enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, yakın gelecekte Türkiye'de gaz merkezi inşası ile ilgili müzakerelere yeniden başlayacaklarını söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) oturum aralarında gazetecilere konuşan Miller, Türkiye'deki doğalgaz dağıtım merkezi için tüm ön görüşmeler yapıldığını belirtirken, "Seçimlerin siyasi sonuçlarını biliyorsunuz. Türk ortaklarımızla bu konuda yeni temaslar bekliyoruz. Bu nedenle yakın gelecekte diyaloğu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ YENİ BİR BOYUTA ULAŞACAK"

Forumda İzvestia gazetesine konuşan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov, Türkiye'de gaz merkezi oluşturma projesinin hızlandırılmasını beklediklerini dile getirerek, "Depremle bağlantılı bir trajedi yaşandı. Bu nedenle projeye odaklanamadık. Ancak bugün bu süreç yeni bir boyuta ulaşacak" diye konuşmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.