Doğal gaz devinden Türkiye açıklaması: Türk ortaklarımızdan temas bekliyoruz

Dünyanın en çok doğal gaz çıkaran firması Gazprom, Rusya'nın Türkiye'de kurmayı planladığı gaz merkezi hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle ara verilen görüşmelere yeniden başlamak için hazır olduklarının mesajını verdi.

DOĞAL GAZ DEVİNDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya'nın ulusal enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, yakın gelecekte Türkiye'de gaz merkezi inşası ile ilgili müzakerelere yeniden başlayacaklarını söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) oturum aralarında gazetecilere konuşan Miller, Türkiye'deki doğalgaz dağıtım merkezi için tüm ön görüşmeler yapıldığını belirtirken, "Seçimlerin siyasi sonuçlarını biliyorsunuz. Türk ortaklarımızla bu konuda yeni temaslar bekliyoruz. Bu nedenle yakın gelecekte diyaloğu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ YENİ BİR BOYUTA ULAŞACAK"

Forumda İzvestia gazetesine konuşan Rusya Enerji Bakanı Nikolay Shulginov, Türkiye'de gaz merkezi oluşturma projesinin hızlandırılmasını beklediklerini dile getirerek, "Depremle bağlantılı bir trajedi yaşandı. Bu nedenle projeye odaklanamadık. Ancak bugün bu süreç yeni bir boyuta ulaşacak" diye konuşmuştu.