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Dünya

Doğal gaz şirketi rekor kırdı! Tam 2,1 trilyon...

Rus enerji şirketi Gazprom'un net kârı, 2021'de bir önceki yıla göre 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
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Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl şirket gelirleri de bir önceki yıla kıyasla yüzde 62 artarak 10,2 trilyon rubleye yükseldi.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, 135 milyar rubleden 2,1 trilyon rubleye (yaklaşık 29 milyar dolar) çıkarak tarihi rekor kırıldı. Net borç ise yüzde 26 azalarak 2,9 trilyon rubleye geriledi.

Açıklamada, şirketin yatırım tutarının da bu yıl rekor düzeyde artarak 2,3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Kovid-19 salgınının ardından ekonomilerin hızla açılması nedeniyle geçen yıl rekor seviyelere çıkmıştı.

Öte yandan, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa'nın doğal gaz ticaretini azaltmaya çalıştığı Gazprom, dün itibarıyla Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.

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